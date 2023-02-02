Посол РФ Антонов уличил США в обходе запретов по работе посольства в Москве

США, несмотря на запрет России по работе американского посольства в Москве, продолжают давать работу гражданам, не имеющим американского паспорта. Запрет на наем на работу в посольства США россиян и граждан третьих стран Москва огласила в ответ антироссийские санкции. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире федерального телеканала.

«Российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — отметил Антонов.

Это, по словам дипломата, одна из причин, по которой «РФ не может избавиться от дефицита своих кадров». Речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках. Всех тех, благодаря кому поддерживается нормальная работа служебных и жилых помещений российских дипмиссий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США противоречат сами себе, говоря о работе лабораторий на Украине.