Посол РФ Антонов: США противоречат себе, говоря о работе лабораторий на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Дипломат привел несколько фактов, опровергающих заявление американских властей о том, что на предприятиях занимались лишь предотвращением пандемии.

Посол РФ Антонов: США противоречат себе, говоря о работе лабораторий на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

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Тема:
Украинский кризис

США, говоря о работе военных специалистов в лабораториях на Украине по предотвращению пандемии, противоречат сами себе. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, если бы работа действительно носила мирный характер, работы не были б внезапно прекращены.

«Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — привел слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Кроме того, Антонов вспомнил и заявление Белого дома о том, что лаборатории были деактивированы до начала спецоперации на Украине. Это, по его словам, сигнализирует о попытке предотвратить попадание каких-либо исследований к российским военным.

Также в качестве доказательств он вспомнил, что с 2019 года Вашингтон проводил на Украине опыты с ВИЧ-инфекцией. Тогда целевые группами выступали самые уязвимые категории граждан.

«Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации США программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории», — заключил Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в США создали самый заразный и летальный штамм коронавируса.

Тема:
Украинский кризис
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