Посол РФ Антонов: США противоречат себе, говоря о работе лабораторий на Украине
Дипломат привел несколько фактов, опровергающих заявление американских властей о том, что на предприятиях занимались лишь предотвращением пандемии.
Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch
США, говоря о работе военных специалистов в лабораториях на Украине по предотвращению пандемии, противоречат сами себе. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, если бы работа действительно носила мирный характер, работы не были б внезапно прекращены.
«Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — привел слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.
Кроме того, Антонов вспомнил и заявление Белого дома о том, что лаборатории были деактивированы до начала спецоперации на Украине. Это, по его словам, сигнализирует о попытке предотвратить попадание каких-либо исследований к российским военным.
Также в качестве доказательств он вспомнил, что с 2019 года Вашингтон проводил на Украине опыты с ВИЧ-инфекцией. Тогда целевые группами выступали самые уязвимые категории граждан.
«Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации США программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории», — заключил Антонов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в США создали самый заразный и летальный штамм коронавируса.
- 1 февр
- Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
- 1 февр
- В новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности
- 1 февр
- Байден пригрозил миру «худшей проблемой»: это страшнее ядерной войны
- 31 янв
- Берите, что есть: Франция передаст мечтающей о танках Украине 12 гаубиц Caesar
- 31 янв
- Дома, воинский мемориал и магазин пострадали от обстрела ВСУ в Брянской области
- 31 янв
- Украинский командир сообщил, что ВСУ оказались в «сущем аду» под Артемовском
- 31 янв
- Пушилин о поставке Киеву западных танков: «Станут еще одной мишенью»
- 30 янв
- «Комик-неудачник»: Зеленского затравили за реакцию на поставку немецких танков
- 30 янв
- В Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ
- 30 янв
- Наживаются на смерти: кто стал инициатором украинского конфликта
Читайте также
80%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?