Нижегородка из ревности переехала своего сожителя и повредила чужое авто

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Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: обиженная женщина из ревности сбила своего сожителя и протаранила припаркованное рядом авто.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Семейный конфликт в Нижнем Новгороде обернулся увечьями и серьезным материальным ущербом. Неадекватная женщина на машине учинила настоящую расправу над сожителем — предположительно, из ревности. Сначала сбила его своим Chevrolet, а потом еще и специально наехала на лежачего.

«Отойдите, ***! По ноге проехала! Вы че! По ноге проехала! Стой!» —кричали очевидцы.

Но даже этого разъяренной женщине показалось мало. Вдобавок она протаранила припаркованное авто Toyota.

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