Облик «гламурной бабы»: Кудрявцеву понесло на откровения — скоро перемены

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Лера Кудрявцева заявила о походе в тир для разрядки и скорых переменах в жизни

Облик «гламурной бабы»: Кудрявцеву понесло на откровения — скоро перемены

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая телеведущая почти никому не верит. С чем это связано?

Поход в тир помогает отдохнуть и отвлечься от настигших проблем. По крайней мере, так расслабляется теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева. Блондинка опубликовала видео в Telegram-канале, где в зеленой футболке и камуфляжных штанах стреляет по мишени.

«Куда выплескивать негатив? Как расслаблять свой мозг, чтоб отвлекаться от всей ***** (фигни — Прим. ред.). Йоги, движ, практики — не совсем моя история. Я не могу многое рассказывать даже близким. Это такая защита, выработанная годами, потому что когда-нибудь, где-нибудь кто-то все равно ********* (расскажет — Прим. ред.)», — объяснила красавица в публикации.

Кудрявцева призналась, что имеет твердый, решительный и жесткий характер, несмотря на внешний облик «гламурной бабы». В душе знаменитость чувствует себя «пацанкой» и не собирается меняться. Она отметила, что никому не доверяет полностью. По мнению звезды, настоящих друзей очень мало, чаще всего люди хотят получить какую-то выгоду от общения.

«Я перевариваю свои эмоции внутри себя. Да, я могу послать на *** от души, могу запросто сказать «люблю», и это будет чистой правдой. Я чувствую всегда и всех. И хочу жить здесь и сейчас и не откладывать «сервиз на Новый Год», — обратила внимание радиоведущая.

В заключении артистка добавила, что наконец сходила в тир и получила необходимую «разрядку». После знаменитость опубликовала пост с тремя словами: «Скоро. Перемены. Я созрела». Что именно ожидается в жизни певицы неизвестно, однако ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева подогрела слухи о разводе.

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