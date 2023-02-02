Гурцкая впервые отреагировала на побег Пугачевой из России

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 322

Общается ли звезда со старшей коллегой и готова ли простить за ее поступок?

Гурцкая впервые отреагировала на побег Пугачевой из России

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

На днях певица Диана Гурцкая дала редкое интервью, в котором высказалась о бежавшей из России Алле Пугачевой. Во время съемок программы «Легенда» на RTVI, она поделилась воспоминания о знакомстве с певицей и в отличие от многих артистов не примкнула к числу ненавистников Пугачевой.

Удивительный факт, впервые артистки встретились на концерте именно в Израиле, в той стране, где сейчас и «прячется» Пугачева. Гурцкая стеснялась подойти первой и к знакомству ее подтолкнул ее брат. Тогда девушка восхищалась уже популярной звездой.

При первой встрече Алла Борисовна была любезна с незрячей певицей и предложила ей дружбу надолго.

«Часто беспокой меня, ничего страшного», — сказала тогда Алла Борисовна.

И с тех пор Гурцкая хорошо относится к Пугачевой, даже несмотря на уезд из страны. В интервью певица высказалась о народной артистке СССР так:

«Великие люди — они великие. Алла Борисовна — великая актриса, замечательный артист», — подытожила Диана Гурцкая.

Осенью прошлого года Алла Борисовна переехала с мужем и детьми в Израиль. Действия своей страны в военном конфликте артистка вместе с супругом публично осуждает и высмеивает в сети. Инсайдеры сообщают, что семья Пугачевой усиленно учит иврит и выбирает «новый замок» в Израиле. Судя по всему, певица не собирается возвращаться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Пугачевой рассказал о неудачных попытках певицы выносить ребенка после аборта.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
США призвали Россию возобновить инспекции по договору о СНВ
16:44
Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского
16:37
Лавров: Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась
16:32
Неприятный сюрприз: Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой
16:29
Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию
16:23
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023