Гурцкая впервые отреагировала на побег Пугачевой из России

На днях певица Диана Гурцкая дала редкое интервью, в котором высказалась о бежавшей из России Алле Пугачевой. Во время съемок программы «Легенда» на RTVI, она поделилась воспоминания о знакомстве с певицей и в отличие от многих артистов не примкнула к числу ненавистников Пугачевой.

Удивительный факт, впервые артистки встретились на концерте именно в Израиле, в той стране, где сейчас и «прячется» Пугачева. Гурцкая стеснялась подойти первой и к знакомству ее подтолкнул ее брат. Тогда девушка восхищалась уже популярной звездой.

При первой встрече Алла Борисовна была любезна с незрячей певицей и предложила ей дружбу надолго.

«Часто беспокой меня, ничего страшного», — сказала тогда Алла Борисовна.

И с тех пор Гурцкая хорошо относится к Пугачевой, даже несмотря на уезд из страны. В интервью певица высказалась о народной артистке СССР так:

«Великие люди — они великие. Алла Борисовна — великая актриса, замечательный артист», — подытожила Диана Гурцкая.

Осенью прошлого года Алла Борисовна переехала с мужем и детьми в Израиль. Действия своей страны в военном конфликте артистка вместе с супругом публично осуждает и высмеивает в сети. Инсайдеры сообщают, что семья Пугачевой усиленно учит иврит и выбирает «новый замок» в Израиле. Судя по всему, певица не собирается возвращаться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Пугачевой рассказал о неудачных попытках певицы выносить ребенка после аборта.