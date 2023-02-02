Бьянка решилась лечь под нож и впечатлила новой внешностью

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Полина Долгова
Полина Долгова 79

Певица Бьянка перенесла серьезную пластическую операцию по изменению внешности

Бьянка решилась лечь под нож и впечатлила новой внешностью

Фото: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev

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На опубликованном фото певица выглядит худее и свежее.

Певица Бьянка опубликовала фото в Instagram* на котором заметно похорошела. Татьяна Липницкая (настоящее имя певицы) рассказала подписчикам о сложной операции по преображению. Об этом сообщает издание Passion.ru.

«Мои дорогие, мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Сердечно благодарю всех, кто был неравнодушен к моему здоровью. Отдельное спасибо группе профессиональных врачей, которые помогали мне справится с проблемой все эти дни»,  — обратилась певица к пользователям в сети.

Больше недели Липницкая пролежала в клинике эстетической медицины и перенесла серьезные операции по изменению внешности. На опубликованном фото в сети Бьянка выглядит эффектно: свежее и худее.

Instagram* / biankarnb

За последние годы певица Бьянка сильно набрала в весе. Округлившиеся формы певицы впервые заметили после шоу «Дуэты», тогда хэйтеры стали комментировать внешний вид певицы нелестными высказываниями. Бьянка пыталась прятать себя за объемными нарядами, но в начале 2023 года решилась на грандиозные перемены и легла под нож.

Названия операций певица не афишировала, однако результат 37-летняя Бьянка пообещала показать скоро.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказал о рисках для здоровья набирающей вес Бьянки

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