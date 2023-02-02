Петербургская певица попала в реанимацию из-за отравления антижиром

Петербургская певица Виктория Янсонс попала в токсикологическую реанимацию из-за того, что выпила антижир. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

После выпитого ядовитого средства для удаления жира, у 44-летней женщины началось сильное желудочное кровотечение, после чего ее увезли на скорой в больницу. Туда она прибыла уже в очень тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у артистки ожог пищевода и желудка. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Виктория Янсонс является лауреатом международных конкурсов песни. Она исполняет совершенно разные композиции: авторские, романы, патриотические. Также поет на итальянском, китайском, английском и русском языках. Помимо этого, Виктория занимается живописью и работает телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как юная модель наглоталась таблеток для похудения и попала в больницу в Москве. Все случилось после того, у нее не получилось заключить контакт с модельным агентством. Девушка тут же отправилась к своему бойфренду, в квартире у которого наглоталась медикаментов, не совсем предназначенных для потери веса.