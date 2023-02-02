Неприятный сюрприз: Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой

Публика еще не остыла от 47-летия эпатажной женщины, а у той уже очередной скандал. Что же снова произошло?

Похоже, балерина Анастасия Волочкова начала догадываться о «подставе» со стороны журналистки Алены Жигаловой, которая ведет шоу «Алена, блин!». Экс-прима Большого разместила в социальных сетях запись о прошедшем интервью у нее дома. Особое внимание следует обратить на надпись: «Без подстав и провокаций».

А все началось с того, что несколько дней назад в интернете появилась провокационная видеозапись с Волочковой. Разговор знаменитостей привел к большому скандалу. В частности, Анастасию обвинили в том, что она снималась, не будучи трезвой, а Жигалову в том, что она подставила гостью.

Началась молва о том, что журналистка, зная о слабости Волочковой к алкоголю, специально напоила последнюю ради того, чтобы беседа вызвала большой фурор и получила просмотры. В итоговый монтаж вошли признания эпатажной балерины о сексуальных партнерах, подробности личной жизни коллег, а также растяжка женщины в суперкоротком платье с торчащим нижним бельем.

Похоже Волочкова начала догадываться, что ее подставила для просмотров Жигалова. Фото: Instagram* / volochkova_art

После возмущений в свою сторону Жигалова заявила, что все обговаривалось заранее, включая нюансы, а Волочкова была согласна на данный формат. По словам журналистки, она не ожидала такого эффекта, ведь на столе во время интервью стояла только одна бутылка любимого напитка Анастасии, а именно, шампанского.

К слову, недавно балерина весьма бурно отпраздновала свой день рождения, где вела себя еще более раскрепощенно, нежели во время интервью. Главным впечатлением стали грязные танцы виновницы торжества с женатым актером Никитой Джигурдой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дети Джигурды не живут с ним.

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