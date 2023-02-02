«У нас особая связь»: приедет ли Пугачева в Россию ради юбилея Резника

На прошлогоднем дне рождении композитора Алла Борисовна выступала почти целый час. Ждут ли ее в этом году?

Композитор Илья Резник рассказал, приедет ли на его день рождения 4 апреля сбежавшая из России Алла Пугачева. Как пишет «МК», Резник планирует устроить большой концерт в Москве. В прошлом году Пугачева была на торжестве, но ждать ли ее в этом?

По словам композитора, с Примадонной у них всегда была особая связь.

«Однажды она давала концерты в „Олимпийском“, где представляла нашу новую с Раймондом песню. Я решил посмотреть, как она это делает. Поднялся на трибуну и стал петь вместе с ней. После первого припева я забыл слова. И понимаю, что Алла — тоже. После концерта она говорит: „Илюша, ты был в зале?“. Я говорю: „Да“. „Больше никогда этого не делай! Ты видишь, как получается?“ — сказала она мне. Вот такая у нас с ней связь», — поделился с изданием Илья Рахмиэлевич.

Однако в этом году на концерте в честь 85-летия Резника певица вряд ли появится. Правда, он уверен, что Алла обязательно вернется в Россию.

«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернется на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Пугачевой.