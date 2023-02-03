В России перестали выдавать биометрические загранпаспорта

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Нехватку чипов для документов должны компенсировать в течение месяца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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С сегодняшнего дня россиянам перестали выдавать загранпаспорта с биометрией — те, что сроком на 10 лет.

В Гознаке пояснили: на подмосковном заводе «Микрон», где изготавливают чипы для документов, не справляются с объемом заказов.

Там уже начали перенастраивать оборудование, чтобы нарастить производство. Ситуация должна нормализоваться в течение месяца.

Ну а те, кому срочно нужно выехать за рубеж, могут оформить пятилетний паспорт старого образца. 

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В России перестали выдавать биометрические загранпаспорта

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