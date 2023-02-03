Нулевой пациент: в Петербурге выявили первый в 2023 году случай кори

Инфекцию обнаружили у прилетевшей из Таджикистана.

Первый в этом году случай кори зафиксировали в Петербурге. Инфекция попала в город из Средней Азии — ее обнаружили у прилетевшей из Таджикистана девушки. Специалисты отмечают высокую заразность кори. Чтобы не допустить вспышки, сейчас проверяют всех, кто контактировал с зараженной. Пока новых случаев не выявлено.

Врачи предупреждают, на начальной стадии корь можно спутать с простудой. Только вот — в отличие от ОРВИ — корь смертельно опасна. Кроме того, есть вероятность тяжелейших осложнений на легкие, сердце и другие органы.

«У человека возникают симптомы респираторного заболевания. Першение в горле. Повышение температуры. Покашливание. На слизистой оболочке рта появляются белые высыпания, которые как манная крупа. И после этого начинается период высыпания. Первые сыпи появляются на лице», — рассказал Владислав Корягин, врач-инфекционист.

Защититься от кори поможет прививка. Пройти вакцинацию советуют всем, кто старше 25лет: даже тем, кто прививался в детстве. С возрастом иммунитет ослабевает.