Нулевой пациент: в Петербурге выявили первый в 2023 году случай кори

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В Санкт-Петербурге выявили первый в 2023 году случай кори

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chepa Beltran; 5-tv.ru

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Инфекцию обнаружили у прилетевшей из Таджикистана.

Первый в этом году случай кори зафиксировали в Петербурге. Инфекция попала в город из Средней Азии — ее обнаружили у прилетевшей из Таджикистана девушки. Специалисты отмечают высокую заразность кори. Чтобы не допустить вспышки, сейчас проверяют всех, кто контактировал с зараженной. Пока новых случаев не выявлено.

Врачи предупреждают, на начальной стадии корь можно спутать с простудой. Только вот — в отличие от ОРВИ — корь смертельно опасна. Кроме того, есть вероятность тяжелейших осложнений на легкие, сердце и другие органы.

«У человека возникают симптомы респираторного заболевания. Першение в горле. Повышение температуры. Покашливание. На слизистой оболочке рта появляются белые высыпания, которые как манная крупа. И после этого начинается период высыпания. Первые сыпи появляются на лице», — рассказал Владислав Корягин, врач-инфекционист.

Защититься от кори поможет прививка. Пройти вакцинацию советуют всем, кто старше 25лет: даже тем, кто прививался в детстве. С возрастом иммунитет ослабевает.

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