Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты

Эфирная новость 42

Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как такие операции проходят на фоне мировых санкций?

Россияне снова могут покупать билеты на рейсы турецких авиалиний онлайн. Официальный сайт перевозчика возобновил прием карт платежной системы «Мир». И не только ее, купить билеты можно и по российскому «пластику» Visa и Mastercard, передают «Известия».

Онлайн-продажа была приостановлена из-за западных санкций. Желающим попасть на рейсы авиакомпании приходилось ехать в офисы. Некоторые теряли в очередях по несколько часов. Правда, и с онлайн-услугами пока не все так гладко. Клиенты сообщают, что при покупке случаются отказы и отмены.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Двенадцать человек спасли из огня пожарные в Великом Новгороде
10:48
«Какой же он все-таки…»: Захарова раскритиковала Зеленского за слова о санкциях
10:36
Житель Краснодарского края надругался над шестилетней племянницей в гостинице Геленджика
10:31
Как распознать рак у ребенка на ранних стадиях: ТОП главных признаков
10:21
Пентагон следит за «тайным» шаром китайской разведки над севером США
10:09
Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023