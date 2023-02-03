Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты
Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Как такие операции проходят на фоне мировых санкций?
Россияне снова могут покупать билеты на рейсы турецких авиалиний онлайн. Официальный сайт перевозчика возобновил прием карт платежной системы «Мир». И не только ее, купить билеты можно и по российскому «пластику» Visa и Mastercard, передают «Известия».
Онлайн-продажа была приостановлена из-за западных санкций. Желающим попасть на рейсы авиакомпании приходилось ехать в офисы. Некоторые теряли в очередях по несколько часов. Правда, и с онлайн-услугами пока не все так гладко. Клиенты сообщают, что при покупке случаются отказы и отмены.
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