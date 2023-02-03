Два бензовоза протаранили автобус с детьми на Сахалине

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В результате ЧП чудом никто не погиб. Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото, видео: Telegram / mediamvd; 5-tv.ru

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На Сахалине два бензовоза протаранили автобус, который вез детей в школу. Авария едва не закончилась страшной трагедией. И только благодаря реакции и мастерству водителей последствия удалось свести к минимуму. Никто не погиб. В салоне автобуса находились 11 детей, восемь из них получили ушибы и порезы от разбитых стекол.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель иномарки, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Грузовики врезались в него спустя пару мгновений. Только чудом удалось избежать разлива топлива и пожара. Несколько детей все еще остаются в больнице — они напуганы, с ними работают психологи. Остальных школьников уже забрали родители.

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