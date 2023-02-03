Лавров описал принципы политики США: «В худших традициях»

Отношения России и Китая сейчас наилучшие за всю историю. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, также наша страна собирается развивать стратегическое партнерство с Индией, арабскими государствами и странами Африки. А вот с Вашингтоном и его двойными стандартами Москве явно не по пути.

«США действуют в худших традициях колониализма; тех, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать односторонними санкциями, шантажом и угрозами. Те, кто проявляет лояльность, им разрешают все», — добавил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что три четверти государств не присоединились к антироссийским санкциям и заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине.