Лавров описал принципы политики США: «В худших традициях»

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Россия всегда лояльно относится к зарубежным партнерам. Но чего им не хватает?

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Отношения России и Китая сейчас наилучшие за всю историю. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, также наша страна собирается развивать стратегическое партнерство с Индией, арабскими государствами и странами Африки. А вот с Вашингтоном и его двойными стандартами Москве явно не по пути.

«США действуют в худших традициях колониализма; тех, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать односторонними санкциями, шантажом и угрозами. Те, кто проявляет лояльность, им разрешают все», — добавил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что три четверти государств не присоединились к антироссийским санкциям и заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине.

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