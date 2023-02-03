Золото, евро или рубли? Куда надежнее вложить сбережения сегодня

В нынешней ситуации курс иностранной валюты нельзя назвать стабильным. Стоит ли хранить в ней свои деньги или же лучше отдать предпочтения другим способам?

Накануне при начале торгов на Московской бирже курс евро превысил 77 рублей, достигнув своего максимума с начала 2023 года. Однако эксперты считают, что существенных предпосылок к его укреплению нет. Как в такой ситуации лучше всего поступать со своими сбережениями, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала экономист Ирина Ларионова.

Эксперт подчеркнула, что тем, кто не планирует покидать пределы РФ, не следует переводить деньги в иностранную валюту. Эффективнее хранить сбережения в рублях.

«Нет ощущения, что курс евро существенно вырастет по отношению к доллару, но на внутреннем рынке, наверно, лучше держать средства в нацвалюте», — предположила Ларионова.

Вложение в золото экономист также назвала весьма перспективными. Особенно, если рассматривать его в качестве долгосрочной инвестиции.

Меньше доходности может принести покупка государственных долговых обязательств. По словам Ирины Ларионовой, все зависит от суммы, свободной для размещения во вклад. Однако наиболее эффективно разложить инвестиции по разным «корзинам».

«Я бы советовала размещать и на депозитах в коммерческих банках, что-то в золоте и какую-то часть денег на покупку каких-то финансовых инструментов, в частности государственных долговых обязательств. Так диверсифицировать свои вложения», — подытожила экономист.

Также специалист предположила, что если курс евро выйдет на уверенный рост, то уровень инфляции будет сохраняться на достаточно высоком уровне, превышающем таргет Центрального банка. Такое развитие событий, скорее всего, грозит обесцениванием рубля, и делает вложение в евро более перспективным.

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