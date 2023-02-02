Куда опасно вкладывать деньги — советы новичкам

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Финансит Кричевский назвал инвестиции в NTF и уникальные токены самыми рискованными

Куда опасно вкладывать деньги — советы новичкам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Есть несколько правил, которые нужно знать перед тем, как познакомиться с инвестированием. Игнорирование их часто грозит серьезными материальными потерями.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с «Российской газетой» рассказал о том, куда лучше не инвестировать новичкам, чтобы не остаться без денег. По мнению эксперта, самые рисковые кейсы — это NFT (вид криптографических токенов — Прим. ред.) и уникальные токены. К ним относятся картины, музыка, видео, фотографии и так далее.

На волне популярности такие токены за десятки миллионов долларов покупали звезды и миллиардеры, однако позже токены стали не так популярны и стали обваливаться в цене.

«То есть де-факто это была чисто спекулятивная история, из которой нужно было быстро выходить. Просчитать это начинающий инвестор просто не мог», — объяснил Алексей Кричевский.

То же самое эксперт сказал и про инвестиции в алкоголь и люксовую одежду, а также про инвестиции в редкие монеты и в недвижимость.

«Лучше обойтись облигациями компаний, которые крепко стоят на ногах. У них сейчас и хорошая доходность и крайне скромная вероятность проблем с деньгами», — посоветовал эксперт.

В этом году, отметил Кричевский, лучшими вариантам для вложений будут собственное здоровье и образование, покупка слитков золота и серебра. Также можно открыть собственное дело, выручка от которого может очень быстро вырасти после кризиса.

Ранее 5-tv.ru перечислял прибыльные варианты вложений в 2023 году.

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