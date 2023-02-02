Куда опасно вкладывать деньги — советы новичкам
Финансит Кричевский назвал инвестиции в NTF и уникальные токены самыми рискованными
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Есть несколько правил, которые нужно знать перед тем, как познакомиться с инвестированием. Игнорирование их часто грозит серьезными материальными потерями.
Финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с «Российской газетой» рассказал о том, куда лучше не инвестировать новичкам, чтобы не остаться без денег. По мнению эксперта, самые рисковые кейсы — это NFT (вид криптографических токенов — Прим. ред.) и уникальные токены. К ним относятся картины, музыка, видео, фотографии и так далее.
На волне популярности такие токены за десятки миллионов долларов покупали звезды и миллиардеры, однако позже токены стали не так популярны и стали обваливаться в цене.
«То есть де-факто это была чисто спекулятивная история, из которой нужно было быстро выходить. Просчитать это начинающий инвестор просто не мог», — объяснил Алексей Кричевский.
То же самое эксперт сказал и про инвестиции в алкоголь и люксовую одежду, а также про инвестиции в редкие монеты и в недвижимость.
«Лучше обойтись облигациями компаний, которые крепко стоят на ногах. У них сейчас и хорошая доходность и крайне скромная вероятность проблем с деньгами», — посоветовал эксперт.
В этом году, отметил Кричевский, лучшими вариантам для вложений будут собственное здоровье и образование, покупка слитков золота и серебра. Также можно открыть собственное дело, выручка от которого может очень быстро вырасти после кризиса.
Ранее 5-tv.ru перечислял прибыльные варианты вложений в 2023 году.
Читайте также
80%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?