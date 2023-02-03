Хроническая усталость: что это и как с ней бороться

Синдром хронической усталости является отдельным заболеванием и имеет хронический характер. Как отмечают медики, в первую очередь он приводит к снижению иммунитета и влияет на многие системы организма. В группе риска — жители мегаполисов и люди, связанные с ответственной работой.

Синдром может появляться из-за:

плохой санитарно-экологической обстановки

хронических заболеваний

вирусных инфекций

несбалансированной эмоционально-интеллектуальной нагрузки

дефицита витаминов и минералов

депрессии.

Самый главный симптом хронической усталости — утомление не проходит даже после отдыха.

Чтобы избежать крайне негативных последствий для организма, важно вовремя обращать внимание на следующие признаки:

постоянный упадок сил и снижение работоспособности

быстрая утомляемость

перепады настроения

нарушения сна

головные боли и боли в суставах и мышцах

проблемы с памятью и мышлением

снижение иммунитета или повышение температуры тела

расстройства пищеварительного тракта

Не стоит заниматься самолечением — правильно определить диагноз и его причины могут только специалисты. После диагностики они могут назначить амбулаторное лечение или направить пациента в оздоровительный центр.