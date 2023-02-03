Хроническая усталость: что это и как с ней бороться
Медики советуют тщательно следить за своими здоровьем и не искать лишних приключений.
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru
Синдром хронической усталости является отдельным заболеванием и имеет хронический характер. Как отмечают медики, в первую очередь он приводит к снижению иммунитета и влияет на многие системы организма. В группе риска — жители мегаполисов и люди, связанные с ответственной работой.
Синдром может появляться из-за:
- плохой санитарно-экологической обстановки
- хронических заболеваний
- вирусных инфекций
- несбалансированной эмоционально-интеллектуальной нагрузки
- дефицита витаминов и минералов
- депрессии.
Самый главный симптом хронической усталости — утомление не проходит даже после отдыха.
Чтобы избежать крайне негативных последствий для организма, важно вовремя обращать внимание на следующие признаки:
- постоянный упадок сил и снижение работоспособности
- быстрая утомляемость
- перепады настроения
- нарушения сна
- головные боли и боли в суставах и мышцах
- проблемы с памятью и мышлением
- снижение иммунитета или повышение температуры тела
- расстройства пищеварительного тракта
Не стоит заниматься самолечением — правильно определить диагноз и его причины могут только специалисты. После диагностики они могут назначить амбулаторное лечение или направить пациента в оздоровительный центр.
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