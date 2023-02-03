Хроническая усталость: что это и как с ней бороться

Эфирная новость 19

Медики советуют тщательно следить за своими здоровьем и не искать лишних приключений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Синдром хронической усталости является отдельным заболеванием и имеет хронический характер. Как отмечают медики, в первую очередь он приводит к снижению иммунитета и влияет на многие системы организма. В группе риска — жители мегаполисов и люди, связанные с ответственной работой.

Синдром может появляться из-за:

  • плохой санитарно-экологической обстановки
  • хронических заболеваний
  • вирусных инфекций
  • несбалансированной эмоционально-интеллектуальной нагрузки
  • дефицита витаминов и минералов
  • депрессии.

Самый главный симптом хронической усталости — утомление не проходит даже после отдыха.

Чтобы избежать крайне негативных последствий для организма, важно вовремя обращать внимание на следующие признаки:

  • постоянный упадок сил и снижение работоспособности
  • быстрая утомляемость
  • перепады настроения
  • нарушения сна
  • головные боли и боли в суставах и мышцах
  • проблемы с памятью и мышлением
  • снижение иммунитета или повышение температуры тела
  • расстройства пищеварительного тракта

Не стоит заниматься самолечением — правильно определить диагноз и его причины могут только специалисты. После диагностики они могут назначить амбулаторное лечение или направить пациента в оздоровительный центр.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
У госпитализированного Игоря Николаева обнаружились долги от ГИБДД
21:39
Зона заражения — 30 километров: чем опасна украинская «грязная бомба»
21:34
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
21:31
Хроническая усталость: что это и как с ней бороться
21:19
США следят за зондом КНР: чем обернется грандиозный мировой скандал
21:08
Мошенники начали обманывать подростков-геймеров через покупки в сети

Сейчас читают

Военный эксперт Коновалов оценил риски использования кустарных боеприпасов со стороны ВСУ
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Злой рок и смерть в одиночестве: трагическая судьба звезды «Универ» Сергея Корсика
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023