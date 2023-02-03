Что запрещено делать в день рождения и какие сюрпризы могут принести неудачу?

Ожерелье из жемчуга несет в дом слезы, а цветы желтого цвета приведут к расставанию. Что еще под запретом?

Многие люди заранее готовятся к своему дню рождения. Многие желает, чтобы торжество прошло весело и без неприятностей. Что нельзя делать в день рождения и какие подарки могут принести несчастья. Секретами успешного торжества поделилось издание Rsute.ru.

Существует целый ряд запретов в праздничный день, которые лучше не игнорировать. Во-первых, не стоит начинать праздник с выяснения отношений или скандалов. Важно, чтобы с самого начала дня сохранялось легкое, веселое и беззаботное настроение. Не надо расстраиваться, если за окном идет дождь, важно помнить, что это к удаче.

Плохой приметой считается празднование дня рождения заранее. Это связано с тем, что согласно поверьям, в праздничный день духи предков приходят к имениннику и благословляют и защищают его. А вот если заранее отмечать торжество, то это может привести к сокращению срока жизни. Также нельзя отмечать одновременно свой день рождения и праздник друга или члена семьи. Совместное торжество может разделить судьбы.

Торт — это главное праздничное блюдо, если его не будет, то это может навлечь неприятности, так как он подается не только гостям, но и высшим силам, которых нужно задабривать, чтобы они подарили удачу и счастье. Процесс задувания свечей это магический ритуал, в момент которого именинник связывается со вселенной. Важно задуть свечи с первого раза, так будет большая вероятность, что загаданное сбудется.

Подарки — это одна из самых приятных частей празднования дня рождения. Подходить к выбору следует внимательно и аккуратно. Перечень подарков, которые не следует дарить в день рождения:

украшения из жемчуга. Они принесут в дом много слез, поэтому такого подарка следует избегать;

кинжалы, ножи и острые предметы — это те предметы, которые притягивают к себе негатив. Если же из-за праздничной упаковки неизвестно, что внутри, то когда увидите кинжал или нож, к его лезвию надо приложить монеты. Они способны снять с предмета весь негатив;

желтые цветы тоже не лучший подарок в день рождения, ведь желтый — это цвет разлуки, возможно, это приведет к расставанию с именинницей;

часы — этот аксессуар не принято дарить, так как это к расставанию;

кошельки, зеркала, носовые платки — считается, что эти подарки могут принести неприятности.

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