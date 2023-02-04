Рак в цифрах: что нужно знать
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В 2022 году россияне стали обращаться к онкологам на 59% чаще.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente; 5-tv.ru
В 2022 году россияне стали обращаться к онкологам на 59% чаще. Число онлайн-консультаций увеличилось в три раза по сравнению с годом ранее.
От общего числа записей на прием к онкологу записываются в возрасте:
старше 60 лет — 22%
от 45 до 60 лет — 24%
от 25 до 34 лет — 13%
от 18 до 24 лет — 7%
71% обратившихся — женщины. По статистике, они чаще всего болеют раком молочной железы.
У мужчин на первых местах стоят онкологические заболевания: легких, предстательной железы, кожи, желудка.
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