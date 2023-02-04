Петербуржцев приглашают на вакцинацию от кори

Первый в этом году случай кори зафиксировали в Петербурге. Инфекция попала в город из Средней Азии — ее обнаружили у прилетевшей из Таджикистана девушки. Эта болезнь очень заразна.

А на начальной стадии ее можно спутать с простудой. Только вот она смертельно опасна. И чем старше пациент, тем больше риск осложнений.

Максим Облендер расскажет об основных симптомах и мерах профилактики.

Температура под 40, интоксикация, кашель, похожий на лай. Врачи в Петербурге снова перечисляют симптомы кори. Первый подтвержденный случай уже есть.

«Она очень заразна. Считается, что если в подъезде (мы берем подъезд полностью не привитых и не иммунных людей), заболевает один, значит заболеют все остальные», — сказал Василий Андреев, врач-эпидемиолог клинической больницы Святителя Луки.

В три раза заразнее гриппа! 17-летняя девушка привезла инфекцию из Таджикистана и сразу была госпитализирована. В доме переполошились все, считается, что заразиться можно даже через вентиляцию!

Все пассажиры, которые летели с ней одним рейсом — тоже оповещены.

Тем временем в доме, где проживает нулевой пациент, появились вот такие объявления. До 6 февраля жильцам рекомендуют пройти экстренную вакцинопрофилактику. Поликлиника находится рядом, в соседнем дворе. Более того вчера к этому дому приезжал мобильный пункт вакцинации, куда бесплатно приглашали пройти всех желающих.

Врачи говорят — вакцины хватит на всех. Есть однокомпонентная, есть и комбинированная против кори, краснухи и паротита — ее чаще назначают детям. Если оказались в зоне потенциального заражения — достаточно обратиться в ближайшую поликлинику.

И это единственный способ уберечь себя от затяжного больничного.

«У человека возникают симптомы респираторного заболевания: першение в горле, повышение температуры, покашливание. После этого начинается период высыпаний. Первые сыпи появляются на лице», — рассказал Владислав Корягин, врач-инфекционист.

Во внешней среде вирус не очень силен, но при отрицательных температурах может жить несколько недель, а в тепле запросто продержаться на поверхности пару часов, правда боится антисептиков и ультрафиолета. Вакцинация от кори включена в национальный календарь прививок, ее делают в раннем детстве и вносят данные в прививочный сертификат.

«Если нет документов о вакцинации, можно просто узнать, есть ли у вас иммунитет к кори. Можно сдать анализ на антитела и понять какой у вас уровень иммунитета», — сказал Владимир Капацына, заведующий инфекционным отделением больницы им. Боткина.

Это лучше, чем гадать и бояться. Хотя есть и те, кто игнорирует вакцину. Потому корь время от времени дает о себе знать. За последние 15 лет около 1000 случаев заболевания со всеми вытекающими — пневмониями, отитами и трахеобронхитами, осложнениями на внутренние органы. И если в Петербурге первый случай за год, в нескольких регионах зафиксировали вспышки. Омск, Самара, Новосибирск — десятки заболевших. Даже пришлось закрыть некоторые школы и сады.

Врачи Алтая выходят в профилактические рейды.

Вирусологи объясняют, часто корь можно спутать и с краснухой и с ветрянкой, вот только от кори лекарства нет. Уровень коллективного иммунитета в России остается высоким и эпидемия не грозит. Но пренебрегать вакцинацией, если вот так стучат в дверь люди в халатах, все же не стоит.