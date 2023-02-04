Елизавета II чуть не погибла от рук мстителя с арбалетом за год до смерти

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Полина Долгова
Полина Долгова 65

Обвинение в покушении на убийство Елизаветы II

Елизавета II чуть не погибла от рук мстителя с арбалетом за год до смерти

Фото: www.globallookpress.com / Alpha Press/AdMedia

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Мужчина хотел отомстить Ее Высочеству за события столетней давности.

Незадолго до смерти на королеву Елизавета II напали с арбалетом. Молодой индус хотел отомстить королеве за события столетней давности. Об этом сообщает издание 7дней.ru.

Обвинение в покушении предъявили 21-летнему Джасванту Сингх Чайлу. Сам приговор будет вынесен в марте. Однако преступник признал уже свою вину: 25 декабря 2021 года он проник на территорию Виндзорского замка с заряженным арбалетом с целью убить Ее Величество. В этот день королева праздновала Рождество вместе с семьей.

Свой поступок Чайл объясняет тем, что хотел отомстить ей за Амритсарскую бойню в Индии, совершенную британскими военными в 1919 году. Надежная охрана задержала преступника в маске еще до того, как он проник с улицы в здание.

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Заявление о мести пожилой немощной женщине за события столетней давности натолкнули на то, что у нападавшего есть психическое расстройство. Однако, судя по тому, что приговор все же будет вынесен, психических отклонений у Чайла не выявлено.

Королева умерла в замке Балморал в Швейцарии через десять месяцев после дерзкого появления потенциального убийцы. На трон женщина взошла в 1952 году и правила 70 лет. Она стала старейшим монархом в истории Великобритании.

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