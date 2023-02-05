Есть, что скрывать: почему США сбили китайский аэростат

Когнитивные войны Запад ведет не только против России. А ему отвечают.

Когнитивные войны Запад ведет сейчас не только против России. В начале недели военные объекты в Иране были атакованы беспилотниками. По заявлениям Тегерана, израильскими.

И что? На Западе скорее сожалели, что ущерб был минимален. Потому что правильное пиар-сопровождение. Персов еще эллины выставляли исчадиями ада. Цивилизационные привычки не меняются.

Или еще одно столкновение двух миров — Вашингтон поссорился с Пекином из-за воздушного шара. Китайский зонд всю неделю неторопливо парил над Америкой. Да такой здоровый, что его было видно с земли невооруженным глазом. Китайцы уверяют, что это аэростат и оборудование метеорологов, а залетел случайно.

Но в Штатах не поверили — слишком уж удачным маршрутом двигался объект — сначала еще в Тихом океане пролетел над военным базами на островах Гуам и Гаити. Потом заглянул в Аляску, немного порисовался над Канадой, а затем через все США — с северо-запада на юго-восток — преодолел тысячи километров, попутно «порадовав» ракетчиков и летчиков на секретных базах.

В общем, Вашингтон возмутился и отменил визит госсекретаря Блинкина в Китай. Хотя на него возлагали большие надежды — две супердержавы могли что-то придумать и снизить международное напряжение.

После длительных споров, дождавшись, когда шар вылетит в сторону Атлантического побережья, его сбили. Процесс обставили как настоящее шоу — за полетом следили в прямом эфире, на перехват объекта вылетели несколько истребителей. Судя по тому, как долго они кружили вокруг да около, шар-гигант удалось подбить не с первого раза. Но удалось.

Он упал в Атлантику у побережья штата Южная Каролина. Теперь его обломки достанут и будут изучать, что там за оборудование было. Результаты этого исследования дадут повод — либо Америке «наехать» на Китай, либо Китаю посмеяться над перепуганной Америкой. Причем поводов для шуток уже хоть отбавляй.

Хотя, если задуматься: даже если зонд, действительно, разведчик, почему американцам можно со спутников подглядывать за всей планетой, а за ними следить нельзя? Есть секреты? Или просто мирового гегемона задевает, что кто-то заглянет через забор и увидит, что король-то голый?