Какие тренды задали дизайнеры и искусственный интеллект на 2023 год

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В этом году мода в очередной раз продемонстрирует цикличность.

Фото, видео: Mohammed Badra / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас мы вам покажем три коллекции одежды — одну из них придумал искусственный интеллект. Попробуйте определить.

Вот первая: у модели энергичная походка, замедленная съемка, яркие образы. Использованы несовместимые люрекс, пластик, и металл вместе с нежным кружевом, прозрачностью и бахромой.

Вот вторая коллекция — элегантные девушки — среди которых, в том числе, супермодели Ирина Шейк и Наоми Кемпбэлл — щеголяют в шерстяных и меховых платьях, украшенных головами зверей и масками-шлемами.

И наконец, третья коллекция. Вместо подиума — коридор бизнес-центра. В образах отражено все многообразие форм и палитра красок, в сочетании белого с черным и худи с юбками. Лица моделей же закрыты тканевыми масками. И как раз это является работой искусственного интеллекта. Первые две были представлены на Парижской неделе моды.

Для компьютера, все-таки, платье — это платье. Классифицированная форма. А дизайнер может увидеть в этом лишь аксессуар, как голландские авангардисты Виктор и Рольф, которые предлагают носить платья как угодно — хоть вдоль, хоть поперек, хоть рядом с собой.

Но это все забавы высокой моды, для ежедневного потребления дизайнеры и человеческие и «железные» предлагают вернуться в этом сезоне к моде начала нулевых или даже восьмидесятых. «Мини» при этом еще более минималистичны, а топики превращаются в узкую полоску, как у героини Милы Йовович в «Пятом элементе». Длинные юбки в пол тоже востребованы, но с ярким цветным принтом. «Цыганщина» приветствуется и в брючных костюмах.

Вот на что еще обратили внимание эстеты, глядя на эти бесконечные вереницы образов — что на подиуме в Париже, что на цифровых моделей — бодипозитив то, похоже, закончился. Все реже в показах используют моделей оверсайз. Все чаще работают с привычными «90-60-90» и даже более скромными параметрами.

Некоторые связывают это с влиянием пандемии, когда лишний вес стал восприниматься как одно из отягчающих обстоятельств при болезни. И здесь два пути к совершенству — либо привлечь искусственный интеллект и «фотошопить фотографии», либо худеть.

В ТОПе на начало 2023 года находятся дэш-диета, майнд-диета, волюметрическая и флекситарианская. Суть одна — потреблять меньше калорий, больше тратить.

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Какие тренды задали дизайнеры и искусственный интеллект на 2023 год

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