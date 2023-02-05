Под флагом Удмуртии: участница из РФ впервые завоевала титул «Миссис Вселенная»

Российским красавицам запретили выступать на международном конкурсе под флагом своей страны. Участницы отправились в Болгарию с лентой региона.

Жительница Удмуртии Елена Максимова завоевала главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная», который проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. Директор регионального конкурса «Миссис Удмуртия» Ксения Балобанова подробнее рассказала 5-tv.ru про самую красивую маму мира и раскрыла подробности прошедших женских соревнований.

«Конкурс красоты материнство „Миссис Вселенная“ в этом году проходил в Болгарии. На сцене стояло 120 участниц-мам со всего мира, всех цветов кожи, всех цветов волос. Невероятно красивые мамы», — прокомментировала она.

Среди участниц от России на конкурсе была также Елена Максимова, которая лишний раз подтвердила популярное мнение, что в ее стране живут самые красивые женщины. Однако, отмечает Балобанова, участницы из России столкнулись со сложностями.

«Сейчас политическая обстановка такая, что с лентой России выйти было нельзя. Не было ни одной участницы с флагом России», — сообщила собеседница издания.

Фото: Instagram* / maxelen

По словам организатора региональных конкурсов, представительницам было запрещено подниматься на сцену с флагом РФ, именно поэтому наряд Максимовой украшала лента с символикой региона.

Елена стала «Миссис Удмуртия 2022» на региональном конкурсе, после этого она поехала на всероссийский конкурс и представляла Удмуртию. Там она стала второй — вице миссис. После всероссийского конкурса модель поехала представлять страну на международном уровне.

Ксения Балобанова также рассказала подробнее о конкурсе: продолжается он несколько дней, и помимо борьбы участницы посещают экскурсии, развлекательные мероприятия, форумы, представляют национальные костюмы, а после выходят в вечерних нарядах на финальное шоу. Кроме того, в этом году, каждая участница готовила доклад на тему насилия в семье, мире и тд.

В заключение Балабанова рассказала, что Елене Максимовой 33 года, она замужем и воспитывает двоих детей. Также у миссис вселенной три высших образования, в том числе, магистратура в Лондоне, она свободно общается на английском и удмуртском языках. Женщина выросла она в маленькой деревне Гыя в Удмуртской республике, но сейчас руководит сетью языковых центров в Ижевске и ходит по красным дорожкам.

В финале Максимова встретилась со 119 конкурентками из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других стран. Конкурс для мам проводится с 2007 года, но представительница из России впервые смогла занять первое место.

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