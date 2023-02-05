«Краше не станешь»: Климова ответила на слухи о пластической операции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Екатерина Климова ответила на вопросы о пластических операциях

«Краше не станешь»: Климова ответила на слухи о пластической операции

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Публика заметила изменения во внешности актрисы, однако ее узнают и без этого.

Актриса Екатерина Климова выразила отношение к пластическим операциям. Мнением она поделилась в эфире одного из федеральных каналов.

Ранее знаменитость поразила аудиторию похорошевшим внешним видом. Она стала выглядеть еще моложе, чем раньше: нет морщин, улучшился овал лица. Хоть селебрити узнают и так, но изменения заметны. В интернете сразу же пошла молва, что преображение обошлось артистке в миллион рублей, которые пошли на оплату работы пластических хирургов.

«Вот, если вам сейчас дать миллион, поверьте, краше от этого не станешь. Как отношусь к пластике? Если женщина посчитала нужным, значит это ее личное дело», — ответила Климова на вопросы журналистов.

Звезда фильма «Мы из будущего» добавила, что сведения о доходе, романтической жизни и внешности являются очень личными для каждого человека. Поэтому, по ее мнению, странно задавать вопросы на эти темы и детально отвечать на них.

К слову, помолодевшую внешность артистки отмечал и бывший супруг Екатерины Климовой — Гела Месхи. В личном блоге он добавил, что журналисты любят задавать весьма провокационные вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких недостатках призналась Екатерина Климова.

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