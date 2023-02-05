Спецслужбы Украины готовят провокацию с подрывом медучреждений в Краматорске

Киевский режим намерен обвинить Россию в атаке на гражданские объекты и потребовать у Запада дальнобойные ракеты для ответного удара.

Украинские спецслужбы намерены взорвать ряд медучреждений в Краматорске с целью обвинения России в «военных преступлениях». Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Уточняется, что управляемые подрывы запланированы в зданиях наркологического и онкологического диспансеров по улице Алексея Тихого, 31 и первой городской больницы по улице Алексея Тихого, 17. После осуществления подрывов будет объявлено о якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам со стороны России.

Известно, что персонал указанных медучреждений эвакуирован и переведен на удаленный формат работы, а в Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Задача представителей прессы — представить подрывы в медучреждениях Краматорска как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке спецслужбами Украины очередной провокации с целью обвинить Россию в срыве так называемой «зерновой сделки».