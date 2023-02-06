Снова осталась одна: Максим Галкин* бросил Аллу Пугачеву в важный день

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33

Максим Галкин продолжит гастроли и оставит Аллу Пугачеву одну в День всех влюбленных

Снова осталась одна: Максим Галкин* бросил Аллу Пугачеву в важный день

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Юморист во всеуслышание объявил о своем решении с улыбкой на устах. Пока его сильная женщина плачет у окна.

Юморист Максим Галкин* в очередной раз предпочел гастроли семейному празднику. Об этом он сам рассказал подписчикам в личном блоге. День всех влюбленных Алле Пугачевой придется провести в одиночестве, так как муж в это время будет радовать дам на своем концерте в Турции.

«14 февраля в 19:00 я выступлю с новой сольной программой в замечательном, старейшем городе Стамбуле. В общем, в Стамбул, мои дорогие зрители, с нетерпением жду встречи», — сообщил Галкин в соцсетях и призвал публику скорее покупать билеты.

Пользователи нашли повод для шутки не только в свете праздника. Они обратили внимание на прическу артиста. Волосы его будто стали другого цвета, кроме того, были растрепаны. Подписчики юмориста шутили, мол, Алле Борисовне не понравилось решение супруга, и она устроила ему поучительную взбучку. Нечего бросать женщину 14 февраля!

Пугачева и Галкин покинули Россию в первые дни после начала спецоперации на Украине. Комик высказал решительный протест политике страны и тут же увез жену и детей Лизу и Гарри в Израиль. На Земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, позже отправился гастролировать по миру.

В сентябре Пугачева вернулась в Москву с детьми, отправила в школу. Но вскоре Галкин был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль. Уже без обратного билета. До этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева устроила скандал на премьере фильма в Тель-Авиве.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Тема:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой
24 июл
Похоронили и забыли: могилу экс-супруга Пугачевой Стефановича забросили родные
16 февр
Стало известно, кому досталось наследство умершего экс-супруга Пугачевой
27 дек
Стал папой после смерти? Экс-возлюбленная Стефановича родила и сделала ДНК-тест
25 авг
За особняк и миллионы бывшего мужа Пугачевой борются наследники
16 июл
«Божий человек»: Сафронов заявил, что Стефанович никогда не говорил плохо о Пугачевой
16 июл
Кинорежиссера Александра Стефановича похоронили на Троекуровском кладбище
16 июл
Видео: гроб с телом Александра Стефановича вынесли из Дома кино
16 июл
Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича
16 июл
Видео: В Москве прощаются с бывшим мужем Пугачевой Александром Стефановичем
15 июл
Женились ради прописки? Три интересных факта о браке Пугачевой и Стефановича
-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.38
0.34 76.73
-0.23
Новая жизнь сама себя не начнет! Китайский совет дня на понедельник, 6 фе...

Последние новости

6:00
Давим на всех направлениях! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:49
Снова осталась одна: Максим Галкин* бросил Аллу Пугачеву в важный день
5:36
Шокирующий эффект: чем Белле Хадид придется расплачиваться за худое лицо
5:23
В России создадут экипировку, способную сделать солдат невидимыми
5:09
Пресняков мечтает о дочери от Подольской: «Очень люблю детей, безумно!»
4:55
В Бразилии пропали восемь человек после опрокидывания судна

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Пресняков мечтает о дочери от Подольской: «Очень люблю детей, безумно!»
Григорий Лепс впервые после развода заговорил о личной жизни: «Есть одна женщина»
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023