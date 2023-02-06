Снова осталась одна: Максим Галкин* бросил Аллу Пугачеву в важный день

Юморист во всеуслышание объявил о своем решении с улыбкой на устах. Пока его сильная женщина плачет у окна.

Юморист Максим Галкин* в очередной раз предпочел гастроли семейному празднику. Об этом он сам рассказал подписчикам в личном блоге. День всех влюбленных Алле Пугачевой придется провести в одиночестве, так как муж в это время будет радовать дам на своем концерте в Турции.

«14 февраля в 19:00 я выступлю с новой сольной программой в замечательном, старейшем городе Стамбуле. В общем, в Стамбул, мои дорогие зрители, с нетерпением жду встречи», — сообщил Галкин в соцсетях и призвал публику скорее покупать билеты.

Пользователи нашли повод для шутки не только в свете праздника. Они обратили внимание на прическу артиста. Волосы его будто стали другого цвета, кроме того, были растрепаны. Подписчики юмориста шутили, мол, Алле Борисовне не понравилось решение супруга, и она устроила ему поучительную взбучку. Нечего бросать женщину 14 февраля!

Пугачева и Галкин покинули Россию в первые дни после начала спецоперации на Украине. Комик высказал решительный протест политике страны и тут же увез жену и детей Лизу и Гарри в Израиль. На Земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, позже отправился гастролировать по миру.

В сентябре Пугачева вернулась в Москву с детьми, отправила в школу. Но вскоре Галкин был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль. Уже без обратного билета. До этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева устроила скандал на премьере фильма в Тель-Авиве.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.