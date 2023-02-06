Военно-технического сотрудничество сегодня обсудил на переговорах с руководством Ирака Сергей Лавров. Глава нашего МИД начал свое турне по Ближнему востоку именно с Багдада, где в эти дни вспоминают знаменитую «Пробирку Пауэлла». 20 лет назад она послужила оправданием для вторжения стран НАТО. До сих пор неизвестно, что на самом деле было в той колбе. Но ее содержимое позволило США начать войну, в которой погибли сотни тысяч мирных иракцев. Виктор Синеок продолжит.

Спустя 20 лет Ирак — одна из самых стабильных стран мира. В том смысле, что ситуация без изменений — их даже запланировать нельзя. Неразвитая экономика, целые города в руинах — восстанавливать это некому и не на что, часть страны контролируют террористы. Если в этом был план США, то он сработал.

«Меньше чайной ложки сухого возбудителя сибирской язвы — это примерно вот столько», — трясет пробиркой госсекретарь Колин Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН 5 февраля 2003 года.

В этот момент даже дипломат с третьего ряда попытался рассмотреть, чем же там трясет госсекретарь. У Колина Пауэлла тогда были и слайды, и записи разговоров, но запомнили взмахи пробиркой.

Сибирская язва прямо на заседании ООН? Нет, конечно. По одной из версий там был тальк, по другой — стиральный порошок. Насыпать можно было все что угодно. Например, в такую же пробирку помещается ровно два одноразовых пакетика сахара — вот и загадочный белый порошок. Осталось талантливо отыграть. И Колин Пауэлл во время речи начинает держать пробирку только двумя пальцами, создавая впечатление, что в ней действительно что-то опасное. Он все отрепетировал заранее, а западные СМИ растиражировали это с нужными комментариями.

«В информационной войне есть такой закон — кто первым подает информацию, тот выигрывает. Он продемонстрировал эту пробирку, потому что были представители прессы и представители разных государств, а в ООН их очень много», — объяснил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Стоимость этой пробирки в США сейчас оценивают в семь триллионов долларов — и это только их военные затраты на иракскую кампанию. Американцы по циничному обыкновению не берут в расчет количество убитых ими на чужой земле. Подсчетами занимается общественная организация в Лондоне.

«Правительство США не пыталось подсчитывать количество убитых мирных иракских граждан. Они вели учет только своих военных потерь. Мы зарегистрировали уже 200 тысяч погибших, и работы еще много», — рассказал глава организации «Количество погибших в Ираке» Хамит Дардаган.

Феномен «Пробирки Пауэлла» в том, что такой примитив стал рабочей схемой. В 2015 году украинский президент Петр Порошенко обвинял Россию в агрессии: сначала в Мюнхене размахивал российскими паспортами, потом в Давосе куском подбитого автобуса.

«Белые каски» усложнили прием — устраивали инсценировки с катанием статистов на носилках и лечением пострадавших от химатак водой из шланга. А в 2022-м на весь мир прогремела провокация в Буче.

«Это даже не книжка, это методичка просто: как делать то-то. Схема везде одна и та же. Тот инцидент, что был в дальнейшем в Буче, — повторение той же истории», — отметил политтехнолог Николай Кремлев.

Это сработало в 2003 году и работало много лет, хотя в США и Великобритании прошли тогда антивоенные митинги против войны в Ираке. Но в основном Запад вторжение поддержал, а потом с пониманием выслушал оправдания бывшего госсекретаря о том, что его, мол, обманули в ЦРУ, и извинения британского премьера Блэра.

«Тони Блэр, как и любой британский премьер-министр, находился под давлением и так же, как президент Буш, хотел свергнуть Саддама Хусейна», — заявил бывший член британского парламента Мэтью Гордон-Бэнкс.

Какая разница, если цели достигнуты, а госсекретари и премьеры не попали под трибунал? Схема проверенная. И если очередной американский политик начнет очередное мини-шоу на важной международной площадке, значит у США уже готова очередная военная кампания.