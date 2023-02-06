Игорь Матвиенко выступил против перегибов с патриотизмом в песнях и похвалил SHAMAN

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Любовь к Родине — это хорошо, но она должна идти от сердца, подчеркнул продюсер.

Игорь Матвиенко выступил против перегибов с патриотизмом в песнях и похвалил SHAMAN

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Патриотических песен в России с каждым днем становится все больше, однако не все они созданы с душой. Такое мнение выразил композитор и продюсер Игорь Матвиенко в беседе с изданием aif.ru. По его словам, подобные композиции должны быть искренними и откровенными.

«Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится. Такие песни выпускаются и тут же исчезают навсегда. Дело не в количестве патриотических песен, а в том, насколько качественными и честными они являются», — сказал Игорь Матвиенко.

Продюсер отметил, что слышал отличное исполнение патриотических песен от певца SHAMAN. Например, композиции «Встанем» и «Я русский» должны надолго запомниться российской публике.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Игорь Матвиенко получил звание Народного артиста. Награду ему вручил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле. Тогда продюсер осудил сбежавших из России звезд после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Я не очень понимаю, как творческие люди могут уезжать. Здесь же мы все пустили корни, здесь наша культура. И что бы ни происходило с нашей страной, мы должны быть здесь», — отмечал Матвиенко.

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