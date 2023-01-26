Писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17

С 2014 года публицист состоял в подразделениях Донецкой Народной Республики.

Писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Спецоперация

Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин отправился в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса в составе Росгвардии. Об этом сообщил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

Он отметил, что испытывает чувство гордости за своего приятеля и коллегу. По словам Миронова, члены СРЗП, следуя зову сердца, выполняют задачи России в СВО, а решение Прилепина — это пример патриотизма и любви к родине.

«Его поступок — отличный пример для подражания всем российским патриотами и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», — процитировали Миронова в пресс-службе.

Лидер партии добавил, что Прилепин имеет военный опыт. Он напомнил, что писатель служил в составе ОМОНа, а также участвовал в боевых действиях в Чечне. Миронов также подчеркнул, что с 2014 года Прилепин числился в подразделениях ДНР.

«Сегодня пришло время сражаться с неонацистами, которых поддерживает Запад», - сообщил политический деятель и добавил, что уверен в победе России.

Сообщается, что Захар Прилепин стал уже третьим членом партии «Справедливая Росси — Патриоты — За правду», который решил поддержать российских солдат и оправиться в зону спецоперации. На фронт ранее отправились руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида и ликвидация радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине.

Тема:
Спецоперация
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