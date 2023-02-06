«Могут лопнуть»: почему грудь канадской фрик-модели «взорвалась» в самолете

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 71

Хирург Алмазов назвал непрочность импланта причиной «взрыва» груди у фрик-модели Мари Магдалены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Знаменитая блондинка славилась своими пышными формами, пока одна из округлостей не сыграла с ней плохую шутку.

Инцидент с канадской фрик-моделью Мари Магдаленой, когда ее десятикилограммовая грудь буквально «лопнула» в самолете, взбудоражил общественность. Это шокировало публику и на родине модели, и за рубежом. Неужели людям с иплантами нельзя летать в самолете?

Вероятнее всего, у фрик-модели был установлен салиновый или физрастфорный импланты в груди, которые легко повреждаются при механическом воздействии. Такое мнение выразил пластический хирург Илья Алмазов в беседе с 5-tv.ru, наглядно показав, как отличаются по прочности импланты из разного материала.

Канадская модель Мари МагдаленаКанадская модель Мари Магдалена. Фото: Instagram* / 1800leavemaryalone

Сначала доктор взял в руку силикон и продемонстрировал эластичность и прочность материала, а после показал целлофановый пакет с жидкостью внутри.

«Что представляет собой салиновый или физрастфорный импланты? Оболочка у данных имплантов достаточно тонкая и по консистенции, как пакет с водой. Такие импланты весьма подвержены любому чрезмерному механическому воздействию. Они могут лопнуть при физической нагрузке, при любой другой активности, которая будет сопровождаться с давлением, смещением молочных желез», — объяснил хирург.

По его словам, физические особенности организма не влияют на «взрыв» импланта внутри груди. Неприятный случай не навредит здоровью модели, вся вода уйдет в мягкие ткани и постепенно организм ее выведет. Однако оболочку подобного «пакета» все равно придется удалить из организма.

Чтобы доказать преимущество силиконового материала перед физрастфорным, хирург сильно помял полимер в руках, демонстративно сжал его и даже кинул на рабочий стол. Все эти махинации никак не повлияли на силикон, что доказывает явное преимущество над конкурентными видами имплантов. Вероятно, именно такая опора и нужна была модели, чтобы избежать ситуации со «взрывом» груди.

Однако простыми сдавливаниями специалист не ограничился. В видео Алмазов переехал силиконовую основу на автомобиле. Когда колесо наехало на имплант — материал поддался давлению шины. Однако стоило машине отъехать, как «потенциальная грудь» вновь приняла былую форму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким спортом нельзя заниматься после пластики груди.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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