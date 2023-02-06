Игорь Николаев на фоне слухов о тяжелой болезни обещал пить за любовь весь март

Так артист анонсировал свой предстоящий гастрольный тур по России. Неужели никаких проблем с сердцем нет?

Российский композитор и певец Игорь Николаев анонсировал гастроли в марте, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем. Сам артист официально не подтвердил эту информацию и пообещал «пить за любовь» весь март.

«Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи», — сказал Николаев на видеообращении в Instagram*.

Гастроли начнутся 4 марта в Екатеринбурге, 10 марта артист споет в Тольятти, 11 марта — в Димитровграде, а также выступит в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.

На прошлой неделе появилась информация, что Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом. После 63-летнему музыканту пришлось провести коронарографию сосудов сердца и установить стенты. Сам музыкант опроверг эти слухи и назвал информацию в прессе «преувеличенной» — он всего лишь проходил плановое обследование и теперь чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца.

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