США хотят ввести пошлину в 200% на алюминий из России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%

США хотят ввести пошлину в 200% на алюминий из России

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

Читайте нас в: Дзен Новости

С введением очередной ограничительной меры американские компании будут вынуждены прекратить покупать российский металл.

Пошлину на закупаемый в России алюминий в размере 200% планируют установить США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе для продолжения давления на Москву», — говорится в материале.

Уточняется, что с введением меры США прекратят закупки российского алюминия, доля которого сейчас составляет 10% американского импорта.

В октябре прошлого года обозреватель The Hill Марк Буш писал, что введение санкций на российский алюминий грозит американской экономике рецессией. При этом экономика России не пострадает.

«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — заявил Буш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 февраля в России вступили в силу ответные меры для тех стран, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Эти государства получили официальный статус недружественных.

-5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:11
Реджеп Тайип Эрдоган объявил недельный траур после землетрясения в Турции
21:04
В ужасе закричал: история соседа, убившего девятилетнего мальчика в Балашихе
20:55
Российская разведка извлечет выгоду: как западные танки могут навредить Украине
20:20
США хотят ввести пошлину в 200% на алюминий из России
20:09
Под Чикаго живописно горит химический завод
20:06
Игорь Николаев на фоне слухов о тяжелой болезни обещал пить за любовь весь март

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
«Мы все переживаем»: Мирошник раскрыл подробности о выписке Дроздова
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023