В России вступили в силу ответные меры для стран, вводивших потолок цен на нефть

Недружественные государства намеривались санкциями разрушить экономику необъятной. Но получилось все наоборот.

С 1 февраля 2023 года в России вступают в силу целый ряд законов и поправок к законам. Среди прочих — ответные меры для тех стран, которые осмелились ввести потолок цен для покупки российской нефти. Эти государства получили официальный статус недружественных. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, Россия прекращает поставки «черного золота» в страны, которые внаглую диктуют свои правила торговли, наплевав на международные стандарты. Правило действует, даже если в контрактах «косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Из документа также следует, что запрет на экспорт нефти будет длиться вплоть до 1 июля 2023 года. Что же касается нефтепродуктов — правительство определит предельные сроки действия санкций позднее. Исключение по закупкам сырья для некоторых стран можно будет сделать только после разрешения президента РФ.

В законе указано, что если таможенные органы обнаружат применение ценового потолка, транспортировка грузов по железной дороге и трубопроводам в страны Евразийского экономического союза будет строго запрещена. За исполнением запрета на экспорт «черного золота» и продуктов из сырья будет следить Минэнерго, передает Газета.ру.

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24 февраля 22022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. В том числе экономическую.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое «нефтяной шок» и есть ли реальная угроза обрушения цен на нефть.