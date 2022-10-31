В США заявили о крахе экономики из-за отказа от российского алюминия

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 103

По мнению американского политолога Буша, такая мера лишь «разогреет» конфликт на Украине и никак не навредит России.

В США заявили о крахе экономики из-за отказа от российского алюминия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Введение Соединенными Штатами Америки санкций на алюминий российского производства доведет американскую экономику до состояния рецессии. Об этом заявил обозреватель Марк Л. Буш для издания The Hill.

По словам политолога, запрет на алюминий никак не навредит экономике Российской Федерации и ничем не поможет Украине. Такая мера лишь «подольет масла» в конфликт и оставит экономику США в состоянии рецессии.

«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — сказал он.

Такое решение вызовет сначала введение антидемпинговых пошлин (мера защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции), а потом приведет к выдвижению ответных тарифов. Кроме того, это усугубит уже существующую в Штатах инфляцию.

Как подчеркнул Марк Л. Буш, ранее Россия поставляла США 15% алюминия. Сегодня эта цифра уменьшилась в три раза. А спрос, по предварительным оценкам, через десять лет вырастет до 40%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аптеки Франции опустели из-за антироссийских санкций.

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