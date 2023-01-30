В Белгородской области двое получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Удары были нанесены по селу Безлюдовка Шебекинского городского округа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Безлюдовка. В своем Telegram-канале он написал, что в результате атаки украинской стороны были ранены два человека. Информации о погибших нет.
«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — рассказал подписчикам Гладков.
Губернатор региона добавил, что оперативные службы и медики уже следуют на место произошедшего.
Ранее украинские боевики обстреляли больницы в Новоайдаре и Новой Каховке. В результате удара ВСУ пострадали гражданские и врачи. Сообщалось о погибших. По мирным жителям в ЛНР били из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.
Спецоперация на территории Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида киевского режима и ликвидация радикалов.
Ранее член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в разговоре с 5-tv.ru рассказывал, что может остановить удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
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