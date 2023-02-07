«Моя рыбка, курочка»: Басков внезапно осыпал поцелуями замужнюю Караулову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Николай Басков осыпал поцелуями Юлианну Караулову

«Моя рыбка, курочка»: Басков внезапно осыпал поцелуями замужнюю Караулову

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Сердце исполнительницы хита «Внеорбитные» уже давно занято другим. Неужели певец задумал увести артистку из семьи?

Завидный жених Николай Басков, мечтающий о крепкой семье, осыпал поцелуями свою коллегу Юлианне Карауловой. Золотой голос России встретился с певицей на светском мероприятии.

На красной дорожке премии «Золотой граммофон» Басков появился эффектно: много шутил и с удовольствием позировал перед фотографами. Было понятно, он в хорошем настроении. Когда туда же пришла Караулова, стало понятно - звезды рады видеть друг друга. В обмене любезностями, как отметили гости, даже позволили себе лишнего.

«Моя рыбка, мое солнышко. Иди ко мне, моя птичка, моя курочка. С народным артистом надо целоваться три раза. Сфотографируйте ее одну, она у нас звезда. А я что? Я просто поцеловаться. Обожаю таких талантливых», — цитирует обращение Баскова к Карауловой портал Passion.ru.

Караулова не растерялась и сразу ответила певцу.

«Мой голубочек», — сказала певица.

Еще какое-то время пара позировала для совместных снимков, а после Караулова пошла принимать поцелуи другого коллеги — Владимира Преснякова.

Николай Басков сейчас холост и открыт для любви. Юлианна Караулова же давно состоит в отношениях — она замужем за саунд-продюсером Андреем Черным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлианна Караулова рассекретила имя главного наставника в вопросах материнства.

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