Что такое средний заработок и как его рассчитать

Справка о среднем заработке нужна для регистрации в качестве безработного и получения государственной поддержки в период отсутствия работы. Размер пособия обратившегося на биржу труда зависит от среднего заработка по последнему месту работы.

Основное определение среднего заработка дано в статье 139 ТК РФ. Порядок исчисления среднего заработка утвержден постановлением Минтруда от 12.08.2003 № 62.

Средний заработок рассчитывают, исходя из зарплаты сотрудника за три месяца, предшествующих календарному кварталу перед месяцем обращения на биржу. Из расчетного периода исключены дни сохранения среднего заработка:

Командировки и отпуска; Время рабочих простоев; Больничные и декретные отпуска.

При этом в расчет включают денежные выплаты в виде:

Зарплаты; Премий и вознаграждений; Доплат и выплат, связанных с условиями труда; Прочих связанных с оплатой труда выплат.

Для стандартного варианта с поденной рабочей неделей используется следующая формула: СЗ = СДЗ × СМД. «СЗ» — средний заработок. «СДЗ» — средний дневной заработок. «СМД» — среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде.

Для суммированного учета рабочего времени используется средний часовой заработок. Он считается по формуле: СЗ = СЧЗ × СМЧ. «СЧЗ» — средний часовой заработок. «СМЧ» — среднемесячное число рабочих часов.

Для получения справки о среднем заработке бывший сотрудник обращается с заявлением к работодателю.