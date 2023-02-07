Что такое средний заработок и как его рассчитать

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 23

От среднего заработка зависит, какой размер пособия будет получать человек, обратившийся на биржу труда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Справка о среднем заработке нужна для регистрации в качестве безработного и получения государственной поддержки в период отсутствия работы. Размер пособия обратившегося на биржу труда зависит от среднего заработка по последнему месту работы.

Основное определение среднего заработка дано в статье 139 ТК РФ. Порядок исчисления среднего заработка утвержден постановлением Минтруда от 12.08.2003 № 62.

Средний заработок рассчитывают, исходя из зарплаты сотрудника за три месяца, предшествующих календарному кварталу перед месяцем обращения на биржу. Из расчетного периода исключены дни сохранения среднего заработка:

  1. Командировки и отпуска;
  2. Время рабочих простоев;
  3. Больничные и декретные отпуска.

При этом в расчет включают денежные выплаты в виде:

  1. Зарплаты;
  2. Премий и вознаграждений;
  3. Доплат и выплат, связанных с условиями труда;
  4. Прочих связанных с оплатой труда выплат.

Для стандартного варианта с поденной рабочей неделей используется следующая формула: СЗ = СДЗ × СМД. «СЗ» — средний заработок. «СДЗ» — средний дневной заработок. «СМД» — среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде.

Для суммированного учета рабочего времени используется средний часовой заработок. Он считается по формуле: СЗ = СЧЗ × СМЧ. «СЧЗ» — средний часовой заработок. «СМЧ» — среднемесячное число рабочих часов.

Для получения справки о среднем заработке бывший сотрудник обращается с заявлением к работодателю.

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