Дайнеко прокомментировала слухи о женихе и втором ребенке: «Не скажу, как зовут»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Певица Дайнеко опровергла слухи о второй беременности и рассказала о новом избраннике

Дайнеко прокомментировала слухи о женихе и втором ребенке: «Не скажу, как зовут»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитая красавица последний год носит «обручальное» кольцо. Теперь звезда решилась высказаться об этом.

Поклонники певицы Виктории Дайнеко снова заподозрили красавицу в беременности. В последнее время артистка ходила только в свободных нарядах, поэтому лишь подогревала слухи об особенном положении. Тем более, на одном из мероприятий на девушке заметили обручальное кольцо. Значит, у звезды скоро будет большая семья? Однако брюнетка опровергла все домыслы фанатов вокруг нее.

«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении. <…> Меня, знаете, что бесит — чуть-чуть поел макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже десять лет хожу беременной», — объяснила исполнительница в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

В том числе красавица ответила на вопрос об обручальном кольце. Оказывается украшение у знаменитости является астрологическим перстнем. Он очень помогает, уверяет Дайнеко, и носит его уже на протяжении года. Хотя, часть из ходящих вокруг певицы слухов все-таки оказались правдой: у вокалистки действительно есть избранник. Имя возлюбленного 35-летняя артистка не раскрыла, но призналась, что познакомилась с ним во всемирной паутине.

«Я его лайкнула первой. Там было не так много лайков, можно было заметить. Он серьезный человек, геолог. Мне нравятся приличные, интеллигентные люди. Не скажу, как его зовут», — загадочно сказала звезда.

Стоит отметить, что брюнетка уже является мамой. В 2015 году исполнительница родила дочь Лидию от музыканта Дмитрия Клеймана. Через три года пара развелась. Сейчас красавица сама занимается воспитанием девочки. При этом певица хочет вырастить серьезную личность. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко разрушила веру в чудо у дочери.

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