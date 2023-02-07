Спасатели МЧС России прилетели в Турцию и отправились в самый пострадавший район

Эфирная новость 29

В составе российской группировки — врачи, кинологических расчеты и спецтехника. Вскоре будет развернут аэромобильный госпиталь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько часов назад в Турцию прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Самолеты доставили более 100 спасателей, врачей и спецтехнику. Подробности у Ивана Литомина — он сделал репортаж на месте событий.

Сразу два российских спецборта МЧС России приземлились в турецком аэропорту Адана около трех часов ночи. На одном из самолетов около 60 человек. Во втором — около 50. Отдельно сюда доставят аэромобильный госпиталь. Все российские спасатели немедленно отправятся к местам ЧП — пока есть шанс спасти людей, пока действуют «золотые» 72 часа, в которые еще возможно обнаружить под завалами живых.

В данный момент российские спасатели направились в один из самых пострадавших районов — город Кахраманмараш. В составе российской группировки находятся семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
Будьте настороже: китайский совет дня на вторник, 7 февраля

Последние новости

7:54
«Лай собачонок»: Васильева раскритиковала слова Назарова о спецоперации
7:48
Сотрудники ФБР начали изучать обломки сбитого китайского зонда
7:38
«Такая продажная шкура»: Дайнеко вспомнила, что связывало ее с Воробьевым
7:27
Таинственные чары Мары: десятки россиян платили экс-сотруднице сауны за магию
7:13
Вооруженные преступники заняли дом в Брюсселе рядом с местом переговоров с Зеленским
7:03
Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Они ничего не получат: что подтолкнуло Прохора Шаляпина на составление завещания
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023