«Лай собачонок»: Васильева раскритиковала слова Назарова о спецоперации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 689

Актриса Васильева раскритиковала Назарова за высказывания в адрес России

«Лай собачонок»: Васильева раскритиковала слова Назарова о спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса отметила, что отправилась бы в зону СВО, будь она моложе. Знаменитость хочет помогать российским солдатам и местным жителям бороться с ужасом, который устроил киевский режим.

Актриса Татьяна Васильева до сих пор шокирована высказываниями коллеги Дмитрия Назарова. Последний после начала спецоперации осудил действия российских властей, а затем был уволен из МХТ имени Чехова и лишился ролей в кино.

По словам Васильевой, актер озлоблен, однако причина этого непонятна. Ведь он всегда был востребован, его звали в разные проекты.

«Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он на экране постоянно, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось?» — сокрушилась актриса в беседе с Екатериной Стриженовой на федеральном канале.

Для Васильевой спецоперация стала поводом еще больше любить Родину. Она готова защищать ее, отстаивать интересы и помогать России.

«Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда. Научилась всему! Раздавала, бинтовала, стреляла. Я такая патриотка сейчас!» — добавила она.

Татьяне Васильевой абсолютно не интересно, как складывается судьба тех, кто уехал из России. Единственное, о чем она просит, не возвращаться тех, кто после отъезда поливает грязью родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшая из России Алла Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле.

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