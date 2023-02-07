«Я его лайкнула первой»: Виктория Дайнеко рассекретила отношения с геологом

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 59

Певица Виктория Дайнеко впервые рассказала о новом возлюбленном: «Он серьезный человек, геолог»

«Я его лайкнула первой»: Виктория Дайнеко рассекретила отношения с геологом

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Звезда начала встречаться с человеком, далеким от шоу-бизнеса, и даже отказалась называть его имя.

Певица Виктория Дайнеко не раз появлялась на публике с новым спутником. Ей даже приписывали скорое замужество и рождение ребенка. Однако артистка внесла ясность и откровенно рассказала о своей личной жизни.

Певица призналась, что познакомилась с возлюбленным в социальных сетях и сама проявила инициативу.

«Я его лайкнула первой. Там было не так много лайков, можно было заметить. Он серьезный человек, геолог. Мне нравятся приличные интеллигентные люди. Не скажу, как его зовут», — заявила артистка в эфире одного из Rutube-шоу.

Также Виктория Дайнеко объяснила, что ее кольцо на безымянном пальце вовсе не помолвочное, а астрологическое. Она носит это украшение уже год и ощущает от него дополнительную силу.

Кроме этого, 35-летняя артистка колко прокомментировала слухи о своей второй беременности.

«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении», — заметила Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на самом деле связывало Викторию Дайнеко с певцом Алексеем Воробьевым.

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«Я его лайкнула первой»: Виктория Дайнеко рассекретила отношения с геологом

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