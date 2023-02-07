Семья Костомарова приняла тяжелое решение на фоне ампутации конечностей фигуриста

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 54

Семья Костомарова запретила родным и близким распространяться о здоровье спортсмена

Семья Костомарова приняла тяжелое решение на фоне ампутации конечностей фигуриста

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Всю жизнь выдающегося олимпийского чемпиона России кормили ноги. Но как фигурист и его родные будут жить теперь?

Семья олимпийского чемпиона Романа Костомарова приняла важное решение на фоне слухов об ампутации конечностей у спортсмена, об нем рассказало издание KP.RU.

За состоянием выдающегося фигуриста уже месяц следит вся страна. Спортсмену, как известно, стало плохо в новогодние праздники. Так, 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Пока поклонники ждали дальнейших хороших новостей и не сомневались, что теперь олимпийский чемпион точно идет на поправку, у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу. Однако здоровье спортсмена по-прежнему остается под угрозой и есть вероятность, что ноги он может лишиться по колено. Причина — тревожные результаты УЗИ сосудов нижних конечностей и лабораторной диагностики крови.

Однако о реальном положении дел ни врачи, ни семья спортсмена не распространяются. По просьбе родных, держат информацию в секрете друзья и знакомые фигуриста. Так, делиться подробностями с изданием отказалась бывший партнер Романа по «Ледниковому периоду» актриса Валерия Ланская.

«По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание», — сказала она.

С ней солидарна и двукратная чемпионка мира Альбена Денкова. По ее мнению, поддержка в СМИ не всегда таковой является, потому говорить на эту тему она ни с кем не собирается.

Молчания преданно придерживаются и другие знакомые пары. А сама супруга спортсмена Оксана Домнина, вероятно, сменила номер, чтобы оградить семью от общения с прессой. Абонент уже давно недоступен, а в соцсетях последние посты были размещены около месяца назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли, по мнению робототехника, вернуться на лед после ампутации стопы Роман Костомаров.

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