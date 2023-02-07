В Израиле умер изобретатель PDF и MP3 Авраам Лемпель

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Рита Миронова
Рита Миронова 172

Профессору было 87 лет.

В Израиле умер изобретатель PDF и MP3 Авраам Лемпель

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Один из первооткрывателей компрессии данных, ученый Авраам Лемпель скончался в возрасте 87 лет в Израиле. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Родился Лемпель в Польше, а высшее образование получил в израильском Технологическом институте. Профессор считался одним из «отцов» разработки алгоритмов для сжатия данных. Именно под его руководством были созданы наработки, которые стали основой для создания к PDF, MP3, PNG и ZIP.

Разработкой Лемпель занимался вместе со своим коллегой Яаковом Зивом. Созданный ими способ преобразования данных был назван в их честь методом Лемпеля-Зива. Сегодня многие технологии в устройствах памяти работают на основе этого алгоритма.

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