Посольству США в России передали ноту с требованием не вмешиваться в дела страны

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Рита Миронова
Рита Миронова 155

МИД РФ потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России

Посольству США в России передали ноту с требованием не вмешиваться в дела страны

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Российская сторона не намерена мириться с антироссийской пропагандой, которую посольство США транслирует через свои информационные ресурсы.

Министерство иностранных дел РФ передало в американское посольство ноту с требованием не вмешиваться во внутренние дела России. Об этом пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, американское посольство продолжает распространять фейковую информацию о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, несмотря на многочисленные предупреждения от МИД РФ.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», — сообщил собеседник.

Кроме того, дипломатов, которые попытаются сеять раздор в российском обществе, будут высылать из России, невзирая на их должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ Антонов уличил США в обходе запретов по работе посольства в Москве.

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