При взрыве газа в Тульской области погибли три человека
Сколько человек пострадало — пока неизвестно.
Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram / Прокуратура Тульской области
В Тульской области в городе Ефремов произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительным данным от источника 5-tv.ru, погибли трое человек. Предварительно сообщается о троих пострадавших. Сколько людей находилось в доме при обрушении — неизвестно.
Сообщается, что в настоящее время спасатели пытаются вызволить из-под завалов ребенка.
Число погибших может увеличиться, по некоторым данным, может быть больше. Некоторые источники сообщают о пяти жертвах трагедии.
Также очевидец добавил, что он увидел, как четверых человек спасли из-род завалов дома.
Видео с места происшествия ранее публиковал 5-tv.ru.
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