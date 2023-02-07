При взрыве газа в Тульской области погибли три человека

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 84

Сколько человек пострадало — пока неизвестно.

Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram / Прокуратура Тульской области

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В Тульской области в городе Ефремов произошел взрыв газа в жилом доме. По предварительным данным от источника 5-tv.ru, погибли трое человек. Предварительно сообщается о троих пострадавших. Сколько людей находилось в доме при обрушении — неизвестно.

Сообщается, что в настоящее время спасатели пытаются вызволить из-под завалов ребенка.

Число погибших может увеличиться, по некоторым данным, может быть больше. Некоторые источники сообщают о пяти жертвах трагедии.

Также очевидец добавил, что он увидел, как четверых человек спасли из-род завалов дома.

Видео с места происшествия ранее публиковал 5-tv.ru.

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