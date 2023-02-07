«По праву стала одним из лидеров»: Собянин рассказал Путину о развитии Москвы

О развитии здравоохранения в столице сегодня говорили в Кремле. Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о применении передовых технологий в этой и других сферах. Николай Иванов продолжит.

Еще недавно эти лаборатории выпускали миллионы доз вакцины от ковида. Теперь в Технополисе Москва перестроились на производство сложнейших препаратов — для лечения аутоиммунных и онкозаболеваний. Вот — лишь один из проектов.

«Направлен на борьбу с раком желудка, это одно из самых сложным и распространенных заболевания, среди населения, первичные исследования, которые сейчас проходят первую-вторую фазу показали его высокую эффективность», — говорит гендиректор компании «Спутник Технополис» Тимофей Петров.

Если своя фармацевтика в порядке, значит, здоровье россиян не зависит от иностранных игроков. Поэтому «фарму» мэр столицы на встрече с президентом выделяет особо.

«Сергей Семенович, мы с Вами в постоянном контакте, и ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее, имея в виду значимость Москвы в жизни страны, в экономике страны, конечно, всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени, и есть возможность поговорить как раз по итогам 2022 года», — сказал Путин Собянину.

«Спасибо, Владимир Владимирович. При Вашей поддержке Москва за последние годы реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву стала одним из лидеров мировых мегаполисов. В Зеленограде мы в настоящее время разворачиваем большой кластер по производству лекарственных препаратов, в первую очередь жизненно важных медицинских препаратов, начиная от вирусов и заканчивая онкологией, причем две трети из них никогда в России не производились», — отметил столичный градоначальник.

Высокие технологии — это драйвер любой современной экономики. Поэтому сейчас ставка на технополисы, где все под рукой. Не нужно ломать голову над логистикой. Индустриальный парк Руднево будет «заточен» на беспилотники. Вертолеты, конвертопланы, коптеры.

«Вот этот беспилотник поднимает 750 килограммов — это собственный вес плюс полезная нагрузка. А сейчас здесь разрабатывают аппарат, который сможет поднимать тонну. Ничего подобного в мире больше нет», — показывает наш корреспондент.

Считается, что один рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, дает 7–10 рублей экономике. Да и просто — людям жить комфортнее. Поэтому так много внимания электротранспорту — за ним будущее. Элеткромосквич уже сошел с конвейра. Не за горами грузовики на батарейках.

Московский скоростной диаметр вместе с Южной рокадой, когда та будет достроена, образуют, по сути, новое кольцо — альтернативу МКАДУ. За последние 12 лет в Москве открыли 100 новых станций метро. Практически готова Большая кольцевая линия — 70 километров — самая большая в мире. Московские центральные диаметры соединили областные города со столицей.

«Мы ввели два МЦД, и в этом году мы заканчиваем обустройство и запускаем еще два диаметра — МЦД-3 и МЦД-4», — отмечает Собянин.

«Хорошо работает», — говорит российский лидер.

«Да, отлично, просто отлично. Они пользуются огромной популярностью. В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль», — заявил Собянин.

«Мощное развитие Москвы, мощное», — констатировал Путин.

О повсеместном внедрении цифровых технологий говорят давно. Но что это значит на практике, знают не все. Оказывается, многие москвичи, возможно, даже не зная сами, стали пациентами искусственного интеллекта. Его внедряют в медицину. С помощью так называемого компьютерного зрения поставлено 9 млн диагнозов.

«Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. И это, конечно, уникальная система не только для Москвы, но и в целом для мира», — отметил Собянин.

«Конечно, тиражировать надо», — добавил Путин.

Год назад Москва вошла в тройку лучших мегаполисов мира по версии ООН. И даже жесточайшие санкции последних месяцев не затормозили развитие столицы.