Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в Тульской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Выяснение обстоятельств случившегося будет проводиться в срочном порядке.

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Тихонова; Пресс-служба прокуроры Тульской области; 5-tv.ru

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По поручению прокурора области, прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в многоквартирном доме в Ефремове, сообщил журналистам первый заместитель прокурора Тульской области Михаил Можаев.

«По предварительной информации, произошел взрыв в пятиэтажного пятиподъездном панельном жилом доме, в результате которого обрушился первый подъезд», — рассказал первый зампрокурора.

Можаев добавил, что прокурор области на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб.

К ликвидации последствий взрыва газа в настоящий момент привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

По последним данным, число погибших при взрыве в пятиэтажке под Тулой составило пять человек. В больницу увезли минимум троих человек, среди пострадавших есть ребенок.

Ранее очевидцы происшедшего рассказали 5-tv.ru, как спасали детей из дома сразу после взрыва газа.

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