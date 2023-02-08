«Мое маленькое чудо»: звезда «Сердца Пармы» Горбатов стал дважды папой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Актер Александр Горбатов рассказал, что стал отцом во второй раз

«Мое маленькое чудо»: звезда «Сердца Пармы» Горбатов стал дважды папой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер признался, что мечтает о большой семье.

Звезда фильмов «Тихий Дон», «Сердце Пармы», «Художник», «Угрюм-река» Александр Горбатов не любитель делиться подробностями личной жизни. Однако недавно он признался, что чуть более года назад во второй раз стал папой. На свет появилась девочка, которую назвали Теоной. Старшую дочь зовут Мира.

«Теона — маленькое чудо. Она ходит, болтает, ссорится со старшей сестрой, а та ссорится с младшей. Жизнь бьет ключом. Теона похожа больше на мать», — рассказал Горбатов в интервью 7Дней.ru.

Он признался, что останавливаться на достигнутом не намерен. Актер мечтает быть отцом пятерых детей, но только с одним условием: родить наследников должна любимая жена Виктория.

Горбунов также поделился, что мечтает дожить до старости и увидеть потомков.

«Я очень хочу дожить до старости: увидеть внуков, правнуков, как они полюбили, как женились. Семья — это сакральное. Карьера пришла и ушла. Важнее семьи нет ничего. Я бы всю свою фильмографию отдал, лишь бы еще раз увидеть живой свою маму. И не сожалел бы ни о чем. Заново бы пошел и всего добился», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Петренко захотел снизить размер выплачиваемых Климовой алиментов.

-6° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.89
0.29 75.91
-0.12
Дела подождут, отдохните: китайский совет дня на среду, 8 февраля

Последние новости

5:16
Достали живым: момент спасения мужчины из-под завалов в Сирии попал на видео
4:52
«Мое маленькое чудо»: звезда «Сердца Пармы» Горбатов стал дважды папой
4:17
Истерички и драчуньи: какие черты лица выдают плохую жену
4:16
Пилот и пассажиры самолета индонезийской авиакомпании взяты в заложники
4:15
Лед и пламя: 5 фактов о Романе Костомарове ко дню рождения
3:56
Журова рассказала, почему супруга Костомарова не хочет общаться с прессой

Сейчас читают

Момент взрыва газа в доме в Тульской области попал на видео
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023