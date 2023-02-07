Петренко захотел снизить размер выплачиваемых Климовой алиментов

Российский актер Игорь Петренко решил снизить размер алиментов, выплачиваемых бывшей жене и коллеге по цеху Екатерине Климовой. Об этом сообщает StarHit.ru.

Недавно Петренко выплатил экс-супруге огромный долг по алиментам — шесть миллионов рублей. Климова смогла получить деньги с помощью суда. Актриса сейчас одна воспитывает двух их сыновей — Корнея и Матвея.

Судя по всему, звезда «Шерлока Холмса» остался недоволен сложившейся ситуацией. Его представители обратились в Гагаринский районный суд, чтобы настолько внушительные долги больше не могли накапливаться.

Не исключено, что суд согласится снизить размер алиментов. Дело в том, что соглашение о выплатах между Игорем Петренко и Екатериной Климовой было заключено до рождения у актера еще трех дочерей. Они появились на свет от новой жены артиста — Кристины Бродской.

Правда, пока судебная тяжба не задалась. Иск быстро вернули, потому что «истцом не был соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора». Это может означать, что Петренко не пытался решить вопрос мирным путем и не предложил Климовой новые условия перед походом в суд.

«Как правило, в долевом соотношении платится, когда доход регулярный. Например, постоянная зарплата. А в твердом денежном, когда нерегулярный. У тех же актеров то есть съемки, то нет, то много работы, то мало», — объяснил звездный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, самая большая сумма, которую могут взыскать с артиста, если у него трое и больше детей, это половина всех доходов. Раз у Петренко пятеро детей, то 50% его зарплаты разделят поровну между ними всеми.

«В суд недостаточно принести свидетельства о рождении новых детей. Это то, на чем в свое время прокололся Дмитрий Тарасов. <…> У нас закон и судебная практика не уменьшают алименты лишь на этом основании, так как сам факт появления ребенка не подтверждает то, что мужчина его материально поддерживает. Это нужно доказать», — отметил юрист.

Он добавил, что Кристина Бродская должна подать на взыскание алиментов с супруга, получить разрешение или судебный приказ. Только в таком случае суд увидит, что у Игоря Петренко есть наследники, которых он содержит.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ Екатерины Климовой на слухи о пластической операции.